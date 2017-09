Brad Pitt dragué par une animatrice française qui s'est pris "un terrible vent"

Le 16 septembre, 50' Inside fêtera ses 10 ans sur TF1. À cette occasion, Sandrine Quétier est revenue sur ses débuts et ses grands moments dans le programme pour le magazine Télé Loisirs.

Et entre deux confidences, elle a fait une révélation franchement drôle en évoquant le moment le plus gênant qu'elle a vécu dans l'émission qu'elle coprésente avec Nikos Aliagas. L'événement date d'il y a plusieurs années et met en scène Brad Pitt.

"Nous avions décroché quatre minutes avec lui au Festival de Deauville. Pour une séquence un peu rigolote, j'avais pour mission d'essayer de le draguer", commence-t-elle par expliquer. Et tout ne s'est pas très bien passé. Mal à l'aise, elle a "tenté de minauder" et a même osé lui proposer d'aller prendre un verre. Un échec. "Je me suis pris un terrible vent. Je suis devenue rouge écarlate, et lui est parti. Je crois qu'il m'a prise pour une folle !"

Lorsqu'elle est donc revenue à Paris, elle a fait savoir que c'était la première et la dernière fois qu'elle acceptait de draguer une star pour le programme !