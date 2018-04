Brad Pitt en couple ? Il fréquenterait la belle Neri Oxman depuis six mois !

Alors que le divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt est sur le point d'être finalisé selon la presse américaine, les projecteurs sont désormais tous braqués sur la nouvelle idylle qu'entretiendrait l'acteur américain de 54 ans et une belle brunette de 42 ans...

Officiellement célibataire depuis sa rupture avec Angelina Jolie en septembre 2016, la star hollywoodienne passerait aujourd'hui beaucoup de temps avec l'artiste et professeur d'université Neri Oxman, si l'on s'en tient aux informations rapportées le 5 avril 2018 par la Page Six.

Selon une source bien informée, le comédien et la designer israélo-américaine se sont rencontrés dans le cadre de leur travail, présentés l'un à l'autre par des contacts communs. Connue pour ses projets en architecture bioclimatique et en morphogenèse numérique, Oxman est également réputée pour son travail de recherche et d'enseignement au très prestigieux Institut de technologie du Massachusetts (MIT), où elle donne des conférences en tant que professeur adjoint aux arts et aux sciences. Diplômée du Technion (Institut de technologie d'Israël), elle avait également étudié la médecine à l'Université hébraïque de Jérusalem avant d'étudier l'architecture à Londres. Quelques-unes de ses oeuvres ont d'ailleurs été exposées au cours des dernières années au MoMA mais aussi au centre Georges Pompidou à Paris. Sacré parcours !

Selon la Page Six, la jolie brune a donc rencontré Brad Pitt à l'occasion d'un projet d'architecture pour la MIT et sont "depuis devenus amis". "Brad et Neri se sont immédiatement bien entendus car ils partagent la même passion pour l'architecture, le design et l'art. On parle d'une amitié professionnelle", a glissé l'insider, lequel avait précisé que "leur amitié [n'était] pas romantique", mais que Brad avait "très envie de passer plus de temps avec Neri" et qu'il la trouvait "fascinante".

Aujourd'hui, deux photos datant du 29 novembre dernier refont surface, relançant la thèse selon laquelle Brad Pitt se serait bien rapproché de cette talentueuse amie – et peut-être plus si affinités. Selon le Daily Mail, qui relaie l'un des clichés où l'on voit Brad poser avec cinq jeunes femmes au MIT Media Lab (où Neri travaille, comme par hasard), l'acteur "fréquente" la belle quadragénaire depuis six mois.