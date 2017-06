Brad Pitt : En plein divorce, il se lâche et nous fait rire

Exit le Brad Pitt déprimé, seul et solitaire, luttant contre vents et marées pour tenter d'obtenir la garde partagée de ses enfants. Si l'acteur hollywoodien continue à négocier avec sa future ex-femme Angelina Jolie, il a retrouvé le sourire et sa joie de vivre. Actuellement à l'affiche de War Machine, son nouveau film sorti directement sur la plateforme Netflix, le comédien enchaîne les apparitions. La dernière en date, sur le plateau du Jim Jefferies Show sur Comedy Central, est hilarante.

On découvre en effet la star dans un rôle inédit : Pitt grimé en Mr. Météo. Pour illustrer le retrait des États-Unis des accords de Paris (COP21) annoncé la semaine dernière par Donald Trump et "nous aider à comprendre le changement climatique" et ses effets, Jim Jefferies a invité ce Mr. Météo à montrer les conséquences sur notre monde. Vêtu d'un costume ringard, Brad Pitt apparaît : "Donc les choses vont commencer à se réchauffer dans cette zone-ci, et cette zone-là", lance-t-il. Interloqué, Jefferies l'interroge sur les prévisions climatiques. "Il n'y a pas de futur", assène Pitt, laconique.

Anti-Trump lui aussi, Brad Pitt avait montré ses désaccords avec l'actuel président américain. "Je n'aurais jamais pensé que le Brexit puisse passer. C'est la même chose pour Donald Trump. J'ai trop de mal à l'imaginer aux commandes du pays, avait-il déclaré en septembre dernier pour le quotidien New York Times. En termes simples, ce qui nous rassemble est le bien, et ce qui nous sépare est le mal..." Le comédien, "originaire d'Oklahoma, dans le Sud du Missouri, qui penche majoritairement vers Trump" avait déclaré qu'il "essay[ait] de le comprendre".