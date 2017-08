Brad Pitt et Angelina Jolie prêts à se donner une chance ? Le divorce en suspens

Tout est-il vraiment fini entre Brad Pitt et Angelina Jolie ? À en croire les dernières révélations du magazine Us Weekly, il se pourrait bien que les parents de Maddox (16 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (9 ans) y réfléchissent à deux fois avant d'officialiser légalement leur séparation.

Selon nos confrères américains, qui ne font visiblement pas dans la demi-mesure pour choisir leurs mots, "le divorce est annulé". Preuve en est, le comédien de 53 ans et l'actrice de 42 ans, qui avaient rompu en septembre 2016 après une grosse dispute survenue à bord de leur avion privé, "n'ont rien fait depuis plusieurs mois pour faire avancer le divorce, et tout le monde pense qu'ils ne sont pas près de le faire". Des affirmations qui interviennent quelques jours après la parution de l'interview d'Angie pour le Vanity Fair, dans laquelle elle confiait que les choses avaient "mal tourné" avec Brad Pitt. "Nous faisons tous de notre mieux pour nous consolider en tant que famille", avait-elle également glissé.

Aujourd'hui, la raison d'un revirement de situation serait toute simple : treize ans après leur rencontre sur le tournage de Mr. & Mrs. Smith et près d'un an après la rupture, les deux stars hollywoodiennes n'ont jamais cessé de s'aimer. "[Angelina Jolie] est encore tellement amoureuse de lui", a-t-on poursuivi. La réalisatrice aurait notamment apprécié les nombreux efforts de son ex-conjoint, qui a suivi une thérapie au cours des derniers mois et qui s'est engagé à opter pour une vie plus saine et équilibrée en faisant une croix définitive sur l'alcool, lui qui avait admis en mai dernier qu'il "picolait" trop. "Il est devenu sobre pour essayer de la reconquérir. Il savait qu'il avait un problème et qu'il devait le régler. Et c'est tout ce dont elle rêvait", a-t-on ajouté.

La procédure de divorce actuellement en suspens, l'espoir serait donc permis pour les Brangelina. "Tout le monde pense qu'ils se remettront ensemble. Ce ne serait pas surprenant s'ils annonçaient qu'ils annulaient le divorce pour essayer de régler les choses", a-t-on conclu.