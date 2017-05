Brad Pitt et Angelina Jolie : Que s'est-il passé le jour où tout a basculé ?

Depuis l'annonce de la séparation choc des Brangelina, de nombreux médias avancent comme déclencheur de leur divorce une violente dispute survenue à bord de leur jet privé le 14 septembre 2016. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce, on a appris ici ou là que Brad Pitt était supposément éméché lors de cette dispute durant laquelle Maddox, leur fils aîné de 15 ans, se serait interposé physiquement. Et on a ouï-dire que son père l'aurait repoussé violemment, ce qui justifierait le fait que l'adolescent ait mis très longtemps à daigner revoir son papa adoptif.

Profitant de la parution intégrale de l'interview-fleuve de Brad Pitt pour GQ Style – il y évoque sans artifice son divorce, les causes de ce dernier et comment il surmonte l'épreuve –, Us Weekly prétend savoir ce qu'il s'est réellement passé ce fameux 14 septembre... Selon un informateur, Brad Pitt était effectivement "très éméché" durant cet échange, conséquence directe du fait qu'il avait beaucoup bu pendant le trajet. Ulcérée, Angie lui aurait demandé de "dessaouler". Lors d'un arrêt au Minnesota's Falls International Airport pour remettre du carburant, la dispute empire. Bradley Traynor et Colleen Lindstrom, qui sont employés à l'accueil de l'aérport, affirment que des collègues pouvaient entendre leurs virulents échanges alors que les portes de l'avion étaient encore fermées.

"À un moment, Brad s'est requinqué sur le tarmac", raconte l'un des employés, confiant que l'acteur de 53 ans a fait des tours à bord d'un camion de carburant et qu'en "faisant marche arrière, il a percuté un autre véhicule de l'aéroport". Une fois revenu dans l'avion et en route pour Los Angeles, leur dispute a repris de plus belle et elle est "devenue physique" lorsque Maddox s'est interposé. À leur arrivée, Angie a pris ses six enfants, les a enfermés dans une voiture et a pris la direction d'un hôtel, alors que Brad a pris une deuxième voiture pour rentrer chez lui, après avoir tenté de ramener - en vain - les enfants à la maison. "Elle disait qu'ils allaient en discuter le lendemain matin", a précisé la source à Us Weekly. Bien que choquée, la star de Maléfique "n'a pas voulu appeler la police". En revanche, cet épisode fut la goutte d'eau de trop, après des semaines de réflexion, poussant Angelina Jolie à demander le divorce, pour de bon.

Je picolais trop, c'était devenu un problème

Du côté de Brad Pitt, ce fut bien évidemment un choc. L'acteur de Fight Club et interprète de Benjamin Button n'avait rien vu venir et ne s'attendait pas à ce que sa femme demande vraiment le divorce avec, en prime, la garde exclusive des enfants. Pendant des semaines, il va donc travailler sur lui, et notamment son addiction. Aujourd'hui dans GQ Style, il avoue que l'alcool était "devenu un problème" dans son couple. "Je picolais trop", a-t-il reconnu. Bien décidé à s'affranchir de ce démon comme il l'a fait par le passé avec la drogue – il se qualifie de "camé" dans l'interview, en se remémorant ses dérives passées -, il s'implique et suit une thérapie. Désormais, c'est au "jus de cranberry et à l'eau gazeuse" qu'il carbure.

"Aujourd'hui, Brad voit ses enfants et parle avec Angie autant de fois qu'elle le souhaite", a rapporté un proche du comédien, toujours à Us Weekly. Il n'exige absolument rien. Il essaye juste de tout faire pour reconstruire ses liens avec Angie et les enfants."