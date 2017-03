Brad Pitt et Angelina Jolie se reparlent : "Il est beaucoup plus heureux"

Ils ont fini par faire la paix, définitivement. Après des mois passés à se répondre par avocats interposés, pendant que la presse américaine se délectait de cet improbable linge sale lavé en public, le couple hollywoodien formé par Brad Pitt et Angelina Jolie se parle à nouveau. Toujours en instance de divorce, les deux icônes ne passent plus par leurs conseils respectifs pour communiquer. Elle est désormais loin, cette époque où Brad ne pouvait voir ses six enfants que quelques minutes sous le regard d'un psychologue des services sociaux...

"Il est bien plus heureux", assure une source proche de l'acteur américain qui se dit "très soulagée que ces choses-là ne soient désormais plus jouées en public". En janvier, les Brangelina avaient accepté d'en référer à un juge privé pour travailler sur leur divorce et les nombreux détails qui en découlent. Des négociations qui jusqu'ici pouvaient être connues de tous, notamment grâce à des médias ayant des accès privilégiés tels que TMZ.

"C'est une époque douloureuse, mais ils vont réussir à résoudre leur divorce, raconte cette même source à People. C'est en cours." Angelina Jolie, après avoir été aux yeux du public celle qui interdisait à Brad de voir ses enfants, a fait un grand pas. "Nous sommes concentrés sur l'état de notre famille, avait déclaré la réalisatrice-actrice de 41 ans à ABC. Nous ressortirons plus forts quand nous en aurons terminé avec cela, parce que c'est ce que nous avons décidé de faire en tant que famille." La star avait ajouté qu'elle considérait toujours son futur ex-mari comme "un père formidable". Bien loin du portrait de papa dangereux pour ses enfants qu'elle avait laissé véhiculer après sa demande de divorce en septembre dernier.

Aujourd'hui, Brad Pitt "passe de plus en plus de temps avec les enfants lorsqu'ils sont à Los Angeles", et notamment avec Maddox, l'aîné par qui tout avait dérapé lors d'une violente dispute à bord du jet privé du couple. "Il passe même du temps avec Maddox et Pax, explique la source. Les choses se sont assurément apaisées."