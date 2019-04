Brad Pitt et Jennifer Aniston: Leur ancienne villa en vente à un prix monstrueux

Voilà bientôt quinze ans que Jennifer Aniston et Brad Pitt sont séparés. C'est le temps qu'il aura fallu pour que l'ancien couple se décide à vendre sa demeure située à Beverly Hills, à Los Angeles. Il est désormais possible d'acheter cette bâtisse chargée d'histoire et de leurs souvenirs, pour la modique somme de 56 millions de dollars (soit plus de 49 millions d'euros). Les deux acteurs de 50 et 55 ans avaient passé trois ans à rénover cette immense villa de 1 114 m².

Durant les travaux, l'ancien couple iconique des années 2000 avait fait ajouter un sol en marbre avec chauffage au sol, ainsi qu'un bar façon "pub" avec un parquet importé d'un château français vieux de 200 ans. Le Wall Street Journal décrit les lieux comme ayant un style "très français" et "normand".

La villa est également composée de quatre chambres, d'une immense salle à manger avec un bar et une cheminée d'origine. Un salon est également ouvert sur la piscine privée, avec transats et patio, sans compter le terrain de tennis. Construite dans les années 1930, elle a été imaginée par l'architecte et designer Wallace Neff. Avant que l'inoubliable Rachel de Friends ne s'occupe des rénovations, elle appartenait à un autre couple d'acteurs : Frederic March et sa femme, Florence Eldridge. Un autre couple de stars en fera-t-il prochainement l'acquisition ?