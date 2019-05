Brad Pitt et Leonardo DiCaprio face à un Quentin Tarantino amoureux à Cannes

Avec la montée des marches ce 21 mai 2019 pour le film Once Upon a Time... In Hollywood, on se croirait sur le tapis rouge des Oscars. Quentin Tarantino a réuni devant sa caméra un superbe duo de cinéma, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, et ils n'ont pas manqué le rendez-vous cannois !

Smoking et noeud papillon incontournables, ils étaient fidèles à leur réputation de sex symbol, non loin de l'étoile montante hollywoodienne, Margot Robbie. Cette dernière a misé sur un look audacieux de la maison Chanel ainsi que sur son généreux sourire pour conquérir les festivaliers, et pose non loin des producteurs du film, David Heyman et Shannon McIntosh. De son côté, le réalisateur a choisi de venir avec sa femme, Daniela Pick et le cinéaste n'était pas avare en regards amoureux sur le tapis rouge. Le couple est marié depuis 2018 et c'est en France, au Festival Lumière de Lyon que le cinéaste avait officialisé en 2016 sa relation avec cette jeune femme de 35 ans, originaire d'Israël, chanteuse et mannequin.

Once Upon a Time... In Hollywood marque le grand retour de Tarantino en compétition à Cannes dix ans après Inglourious Basterds, au côté de Brad Pitt déjà – Leonardo DiCaprio a lui tourné sous la direction du réalisateur dans Django Unchained. Il avait toutefois fait une apparition cannoise remarquée en 2014, pour les vingt ans de la Palme d'or de son long métrage culte, Pulp Fiction. Dans sa nouvelle réalisation, il nous emmène en 1969 : la star de télévision Rick Dalton (DiCaprio) et le cascadeur Cliff Booth (Pitt), sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Margot Robbie, qui retrouve la star de Titanic à qui elle a donné la réplique dans Le Loup de Wall Street, incarne Sharon Tate, à l'époque épouse de Roman Polanski et enceinte, sauvagement assassinée par les membres de la secte de Charles Manson.