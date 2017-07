Brad Pitt et Sienna Miller en couple ? Un proche se confie

Les derniers mois n'ont pas été des plus faciles pour le beau Brad Pitt, en instance de divorce avec sa future ex-femme Angelina Jolie. Soupçonné à tort de l'avoir trompée avec sa partenaire de jeu dans le film Alliés, Marion Cotillard, l'ex-mari de Jennifer Aniston a ensuite été accusé de s'être montré violent envers les enfants du couple : Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (8 ans).

Malgré tout, l'acteur de 53 ans veut continuer à voir le bon côté des choses. Délivré de ses problèmes avec l'alcool et la drogue, le beau gosse a aussi entrepris une thérapie afin de se débarrasser de tous ses vieux démons... et pourquoi pas retrouver l'amour ?

"Il a eu quelques rencards. Il traîne avec des amis qui le font sortir pour qu'il puisse rencontrer d'autres gens", a fait savoir une source du magazine Us Weekly. Parmi ces rencards, un en particulier semble avoir retenu l'attention du grand public : son supposé rendez-vous galant avec la belle Sienna Miller.

La rumeur a commencé à poindre au mois d'avril, quand tout le casting du film The Lost City of Z - dont Brad et Sienna - s'est retrouvé pour dîner. Brad et la pétillante actrice de 35 ans auraient passé une bonne partie de la soirée à discuter, avant de se retrouver deux mois plus tard au festival de Glastonbury, auquel il s'est rendu avec son ami Bradley Cooper, qui a donné la réplique à Sienna dans American Sniper.

"Ils sont tous bons amis donc forcément ils passent du temps ensemble", a déclaré un proche de Brad Pitt, qui a toutefois réfuté les rumeurs prétendant qu'ils se soient affichés plus que de simples amis. En revanche, la même source n'exclut pas que les choses puissent évoluer à l'avenir. "Ils feraient un très beau couple", a-t-il ainsi reconnu. On n'en doute pas une seconde !

Coline Chavaroche