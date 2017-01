Brad Pitt, inattendu et acclamé aux Golden Globes, parle de pardon et d'amour

En pleine tempête médiatique depuis le mois de septembre à cause de son divorce d'Angelina Jolie, Brad Pitt a pu trouver du réconfort grâce aux encouragements chaleureux qu'il a reçus de la profession lors des Golden Globes le 9 janvier. Une apparition surprise accueillie par un tonnerre d'applaudissements, alors qu'il est venu présenter le film Moonlight dont il est l'un des producteurs. C'est d'ailleurs pour cette oeuvre qu'il avait fait son grand retour sous les projecteurs après l'annonce de sa séparation.



Moonlight est un long métrage puissant nommé pour six prix et qui a remporté le prix du meilleur film dramatique. La société de production de Brad Pitt a accompagné ce film qui raconte le parcours d'un Noir gay aux États-Unis. Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Janelle Monáe et Naomie Harris figurent au casting.

Le visage un peu creusé mais l'allure toujours plus séduisante, la star Brad Pitt a fait sensation au Beverly Hilton Hotel afin de défendre ce coup de poing cinématographique : "Il est né grâce au courage d'un groupe d'acteurs voulant exprimer l'humanité dans les erreurs qu'on peut commettre et les mauvais chemins qu'on emprunte. C'est la croyance profonde de Barry Jenkins que nous nous trouvons sur le seuil du changement et du pardon, là où l'on peut recevoir reconnaissance et amour."