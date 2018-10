Brad Pitt : La "fascinante" Neri Oxman évoque leur liaison supposée...

Deux ans après sa rupture chaotique avec Angelina Jolie, avec laquelle il est toujours en instance de divorce, une question revient sans cesse : Brad Pitt s'est-il entiché oui ou non d'une belle professeur d'université ?

En avril dernier, la Page Six avait rapporté que l'acteur de 54 ans "passait beaucoup de temps" avec Neri Oxman, une brillante architecte et artiste enseignant au très prestigieux Institut de technologie du Massachusetts (MIT).

Une source proche du comédien hollywoodien avait notamment révélé à l'époque que les deux s'étaient rapprochés au cours d'un projet d'architecture et que Brad Pitt n'était pas contre l'idée d'aller plus loin avec sa nouvelle amie. "Brad et Neri se sont immédiatement bien entendus car ils partagent la même passion pour l'architecture, le design et l'art. On parle d'une amitié professionnelle", avait glissé l'indiscret, qui avait précisé que "leur amitié [n'était] pas romantique", mais que Brad avait "très envie de passer plus de temps avec Neri, il est fasciné par elle"...

Un autre homme dans sa vie

Six mois plus tard, la principale intéressée lève le voile sur la nature de leur relation. Dans un entretien accordé le 6 octobre 2018 au New York Times, Neri Oxman a clairement confirmé qu'il n'y avait rien de romantique avec Brad Pitt. "Ils ne sont pas en couple, dit-elle catégoriquement", écrit le NYT. La jolie brune a précisé qu'elle n'était d'ailleurs pas un coeur à prendre puisqu'elle fréquente l'investisseur et philanthrope William A. Ackman, dont la fortune personnelle est estimée à 1,1 milliard de dollars selon Forbes.

Au sujet de Brad Pitt, Neri Oxman a néanmoins affirmé qu'elle "adorerait" travailler avec lui sur un futur projet. Rien de plus qu'une simple amitié...