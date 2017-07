Brad Pitt : Quand une star qu'il adore lui chante une tendre sérénade...

Sa musique l'avait aidé à surmonter sa peine et trouvait un écho tout particulier, en plein divorce avec Angelina Jolie. Et finalement, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Samedi 22 juillet, Frank Ocean se produisait au FYF Festival, en Californie. Un événement, tant la précieuse pépite américaine cultive sa rareté sur les scènes internationales. Mais ce samedi soir, il était là, sur scène, et il n'était pas seul.

Sur l'un de ses morceaux, Close To You, le talentueux auteur-compositeur-interprète a convié Brad Pitt sur scène. Enfin presque. L'acteur américain n'a pas chanté, mais il a joué. Assis sur le rebord de la scène, à quelques mètres d'Ocean (qui était entouré par des guitaristes), il avait son téléphone à l'oreille alors que la star du soir lui jouait une sérénade. "C'est pour notre bon ami", avait expliqué l'artiste en préambule de cette performance qui a été captée, parmi d'autres morceaux du concert, par Spike Jonze (le réalisateur de Her).

Il y a quelques semaines, dans une interview fleuve accordée à GQ, Brad Pitt n'avait pas caché son admiration sans limite pour Frank Ocean. Et notamment comment la musique et les textes de ce dernier ont eu une résonance toute particulière pour lui alors qu'il ne pouvait plus voir ses enfants et se battait contre Angelina Jolie. "J'ai écouté beaucoup de Frank Ocean. Je trouve ce jeune homme tellement spécial. En parlant d'atteindre la vérité à l'état pur. Il est incroyablement honnête. Il est très, très spécial. Je ne trouve pas un titre à jeter", avait confié l'acteur, actuellement à l'affiche de War Machine sur Netflix.