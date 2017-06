Brad Pitt s'éclate à Glastonbury : Un rapprochement avec Sienna Miller ?

Outre Johnny Depp pour le cinéma en plein air et Kiefer Sutherland en concert, le festival Glastonbury, dans le Sud de l'Angleterre, a reçu la visite d'une autre star hollywoodienne et pas n'importe laquelle. Brad Pitt était en effet de passage dans le plus grand festival artistique au monde, où il a notamment présenté le film Okja au côté de Tilda Swinton. Loin de son divorce avec Angelina Jolie, l'acteur et producteur américain a ensuite lâché prise, à l'abri des regards, au milieu des festivaliers.

Si l'on en croit quelques photos Instagram, Brad a posé avec le duo de rock anglais Royal Blood, mais aussi avec Bradley Cooper – qui était à Glasto pour tourner des nouvelles séquences de son film A Star Is Born, pour lequel il s'est invité sur la grande Pyramid Stage aux côtés du chanteur country Kris Kristofferson. The Sun appuie quant à lui sur la complicité visiblement apparente entre Pitt et l'actrice britannique Sienna Miller.

Pour ceux qui suivent l'actualité de la star hollywoodienne, Brad Pitt et Sienna Miller ont fait l'objet de rumeurs d'idylle au début du printemps. Mais la ravissante comédienne, célibataire depuis qu'elle a rompu ses fiançailles avec Tom Sturridge, était montée au créneau pour s'emporter contre ses rumeurs. Deux mois plus tard, les deux acteurs se tournent à nouveau autour. Selon le Sun, Pitt et Miller étaient accompagnés de quelques autres VIP dont Bradley Cooper et Noel Gallagher (qui était programmé au festival) et se sont retrouvés vers 3h du matin dans le quartier underground de Rabbit Hole, l'un des nombreux endroits cachés où il est possible de faire la fête jusque tard dans la nuit.

"Brad et Sienna ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher, de chercher le contact ou de se frôler à chaque opportunité. Ils semblaient très intimes", raconte une source au tabloïd britannique. Leur présence sera furtive d'après l'insider, fermeture de l'espace oblige. Mais Brad et Sienna seraient repartis bras dessus, bras dessous en direction d'un camping VIP où étaient parquées des caravanes de luxe.

Si rapprochement il y a, l'information demeure donc à prendre à des pincettes.