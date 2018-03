Brad Pitt : Sa proposition coquine (et sous conditions) à une actrice...

Brad Pitt profite-t-il réellement de son célibat depuis qu'il a rompu avec Angelina Jolie en septembre 2016 ? Très discret depuis de longs mois, l'acteur de 54 ans fait en tout cas parler indirectement de lui après les confessions osées de Tiffany Haddish, actrice et humoriste réputée pour ses indiscrétions.

Présente dimanche 4 mars 2018 aux Oscars, l'actrice de 38 ans (vue cette année dans la comédie Girls Trip) a profité d'un entretien avec l'animatrice Kelly Ripa pour révéler qu'elle venait de croiser le comédien hollywoodien "dans un ascenseur", quelques instants avant le début de son interview. Une rencontre express qui n'aurait pas empêché Brad Pitt de lui faire une proposition indécente. "Il m'a dit que s'il était célibataire si dans un an et que j'étais célibataire, on le ferait, donc vous savez ce que ça signifie... Mais il a sept enfants, je ne sais pas si je pourrais gérer un homme qui a autant d'enfants", a lancé devant la caméra Tiffany Haddish qui ignore visiblement que l'acteur est en réalité père de six enfants.