Brad Pitt, son divorce avec Angelina Jolie : "Je n'ai aucun secret"

Après s'être épanché sur ses addictions à la drogue et à l'alcool et s'être confié avec émotion à propos de sa solitude à la suite de sa séparation brutale d'Angie, Brad Pitt s'est à nouveau exprimé sur son divorce. L'acteur de 53 ans a accordé une interview à l'Associated Press dans laquelle il dit chercher à "maintenir le bateau à flot" avec sa future ex-femme.

"Je n'ai aucun secret. Je n'ai rien à cacher, dit-il. Nous sommes humains et je trouve la condition humaine très intéressante. Si nous n'en discutons pas, alors nous n'allons pas nous améliorer." Une manière d'expliquer qu'Angelina Jolie et lui travaillent de concert pour faire en sorte que leur séparation soit la plus douce possible, pour le bien de leurs six enfants, Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (8 ans).

Plus loin, Brad dit également être "en train de comprendre la nouvelle configuration de [leur] famille". "Les enfants sont tout. Les enfants sont votre vie. Ils concentrent tout notre attention, et c'est bien normal", déclare Pitt qui avait déjà clamé à plusieurs reprises vouloir tout faire pour ses enfants, lui qui se bat toujours contre une demande de garde exclusive de la part d'Angie.

Dernièrement vu très amaigri et solitaire, Brad Pitt a fait l'objet de beaucoup de questionnements autour de son état de santé et moral. L'acteur a donc tenu à mettre les points sur les "i". "Je ne suis pas suicidaire ou quelque chose comme ça. Il y a toujours tant de beauté dans le monde et tant d'amour. Et d'amour à revendre. Tout va bien. C'est juste la vie", a-t-il conclu.