Brad Pitt va révéler les dessous de l'affaire Harvey Weinstein

Hollywood n'a pas traîné. Quelques mois après que ce scandale sans précédent a éclaboussé l'industrie du cinéma, l'affaire Harvey Weinstein va être portée à l'écran. S'il ne s'agit pas d'un biopic sur le producteur déchu, le film porterait sur les dessous de cette triste affaire de harcèlement et d'agressions sexuelles sur plus d'une centaine d'actrices.

Annapurna Pictures (la société de Megan Ellison qui a produit American Bluff, Her...) et Plan B (la société de production de Brad Pitt) ont en effet en projet de produire un film à la manière de Spotlight sur le travail d'enquête mené par le New York Times. Selon Deadline et Variety, le film racontera comment les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey – qui ont remporté le Prix Pulitzer pour leur enquête – ont travaillé avec Rebecca Corbett pour révéler cet énorme scandale qui a conduit à la chute de Harvey Weinstein.

On ignore en revanche à quel point Brad Pitt, qui avait notamment interpellé Harvey Weinstein à l'époque où celui-ci avait menacé sa petite amie Gwyneth Paltrow, sera impliqué dans le film, dont on ne connaît d'ailleurs pas le réalisateur.