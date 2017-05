Brad Pitt veut "s'améliorer" pour ses enfants: "Ils ont besoin qu'on les écoute"

De son divorce avec Angelina Jolie, comment il surmonte l'épreuve et en tire des leçons, à ses addictions aux drogues et à l'alcool, c'est un Brad Pitt à nu, sans artifice qui se présente dans une interview fleuve accordée à GQ Style. Il y évoque bien évidemment ses enfants, Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans) et les jumeaux de 8 ans, Vivienne et Knox, et la relation qu'il veut avoir avec eux.

Désormais conscient de ses "erreurs", il souhaite porter plus d'attention à ses six enfants. "Les gamins sont délicats, ils absorbent tout, ils ont besoin qu'on leur tienne la main, qu'on leur explique les choses. Ils ont besoin qu'on les écoute. Quand je me mets en mode boulot, je n'écoute pas. Je veux vraiment m'améliorer là-dessus", a assuré le père de famille âgé de 53 ans.

Je suis plus inquiet pour mes enfants

"Je dois être plus accessible, en particulier pour ceux que j'aime", a également conclu Brad Pitt, conscient qu'il s'est parfois enfermé dans une bulle qui, petit à petit, lui a fait perdre le sens des priorités. Un côté sombre que Brad tente d'expliquer, à coeur ouvert. "Je me protégeais très certainement. Protection, protection, protection. Le masque, la fuite", confesse l'acteur hollywoodien, qui se dit aujourd'hui "inquiet". La médiatisation de son divorce et tout ce qui a été dit à son sujet, ce à quoi ses enfants pourraient avoir accès, lui font peur. "Je suis plus inquiet pour mes enfants, qu'ils soient soumis à cela, et que leurs amis se fassent des idées", croit savoir Brad, pour qui l'engouement médiatique vise à faire vendre. "Et ça me fait mal. Dans ma situation actuelle, je suis plus inquiet du portrait que mes enfants ont. Je veux m'assurer que ce soit équilibré", signale-t-il.

Sa première priorité, c'est donc la famille. Ce qu'il a toujours clamé, y compris lorsqu'il prenait position contre Angelina Jolie en refusant que le linge sale du couple soit lavé en public. "Je refuse ça. Et heureusement ma partenaire là-dedans est d'accord. C'est juste très, très bouleversant pour les enfants de soudainement avoir votre famille qui se déchire", a-t-il déploré. Ce n'est qu'en étant unis que les Brangelina, parents comme enfants, en sortiront grandis. En attendant : "La première chose à faire, c'est de s'accrocher."