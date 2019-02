Bradley Cooper aux Oscars main dans la main avec sa mère et Irina Shayk

Bradley Cooper n'a pas eu le bonheur de décrocher l'Oscar du meilleur film avec sa réalisation, A Star is Born, battu par Green Book. Son long métrage n'est toutefois pas reparti bredouille puisque le titre-phare Shallow a décroché la statuette pour la catégorie "meilleure chanson originale". Un morceau que la star a interprété sur la scène des Oscars avec sa partenaire Lady Gaga, duo fusionnel particulièrement émouvant. Avant d'entrer au Dolby Theatre de Los Angeles, l'acteur et réalisateur n'a toutefois pas posé avec l'actrice mais avec les deux femmes de sa vie : Irina Shayk et sa maman !

Irina Shayk et Bradley Cooper avaient fait sensation au mois de janvier sur le tapis rouge des Golden Globes. Parents de la petite Lea de Seine (bientôt 2 ans), ils ont assuré une nouvelle fois l'exercice du red carpet avec une nouveauté : la présence de la maman du héros de Very Bad Trip. Très proche de son fils, encore plus depuis le décès de son mari, le père de Bradley en 2011, Gloria a ses appartements dans sa propriété. L'acteur était donc très fier de l'avoir à ses côtés sur le tapis rouge des Oscars, non loin de sa sculpturale bien-aimée.

Pour l'événement, le top model russe avait choisi une robe noir signée Burberry qu'une ceinture dorée habillait magnifiquement. Avec sa silhouette de sirène, Irina Shayk n'a pas manqué de mettre en valeur son dos si bien dessiné et sa chute de rein.