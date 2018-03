Bradley Whitford et Amy Landecker de "Transparent" fiancés

Bradley Whitford et Amy Landecker se sont rencontrés en 2013 sur le tournage de la série Amazon Transparent. Ensemble depuis 2015, les deux acteurs se sont fiancés comme l'a confirmé le porte-parole de monsieur après ses déclarations sur le tapis rouge des Oscars.

Dimanche 4 mars 2018, l'acteur assistait à la célèbre cérémonie. Bradley Whitford, connu pour la série culte The West Wing d'Aaron Sorkin, fait partie de la distribution de deux longs métrages qui étaient nommés dans la catégorie Meilleur film : le glaçant et génial Get out (Oscar du meilleur scénario original écrit par Jordan Peele, premier Afro-Américain à recevoir ce trophée) et Pentagon Papers de Steven Spielberg, reparti bredouille.

Avant de pénétrer dans la salle, Bradley Whitford, au bras de sa compagne, a évoqué avec un journaliste son enthousiasme à la lecture du scénario de Get out : "Je suis sorti de la pièce et j'ai dit à ma fiancée, je n'ai jamais lu un script pareil. Cela pourrait être brillant comme totalement raté." Dans la foulée, son porte-parole confirmait que Bradley était bien fiancé avec Amy Landecker.

Un nouveau "Transparent"

Les futurs mariés se sont rencontrés sur le tournage de Transparent, la série de Jill Solloway qui raconte l'histoire d'une famille dont le père, Maura Pfefferman, fait son coming out trans après 60 ans. Le personnage de Maura est interprété par Jeffrey Tambor. Amy Landecker joue l'une de ses filles. Bradley Whitford a joué le rôle de Marcy le temps de quelques épisodes et s'est vu remettre un Emmy Award en 2015 pour son interprétation. De nombreux talents transgenres, scénaristes comme actrices, complètent l'équipe qui a vécu un drame cette année : Tambor a été accusé de comportements déplacés et de harcèlement, notamment par l'actrice trans Trace Lysette à qu'il donnait la réplique dans la série. À l'instar de House of Cards, dont Kevin Spacey a été viré, Transparent devra se passer de son acteur principal et donc de son héroïne pour la cinquième saison à venir. On y croit encore tant chaque personnage est superbement écrit, notamment ceux de Judith Light, Gaby Hoffmann et Alexandra Billings.