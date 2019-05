Brahim Zaibat et Fabienne Carat réunis à Cannes chez Sandra Sisley

En marge du 72e Festival de Cannes, de multiples soirées sont organisées sur la Croisette. Le 15 mai 2019, après avoir vu Julianne Moore, Carla Bruni et Amber Heard s'illustrer sur le tapis rouge pour la projection du film Les Misérables, plusieurs personnalités se sont donné rendez-vous à deux pas, sur la terrasse Sandra & Co.

Après cinq années consécutives, Sandra Sisley a choisi un nouvel emplacement pour sa 6e édition et ouvre ses portes dans un lieu emblématique cannois, au 2 boulevard de la Croisette. Sur la lancée d'une soirée d'ouverture réussie, l'épouse de l'acteur Tomer Sisley a une nouvelle fois pu compter sur la présence de sa copine Laurie Cholewa jeudi soir. Non loin de là, toute l'équipe du film Rêves de jeunesse, réalisé par Alain Raoust et produit par Tom Dercourt, était réunie dans une ambiance garden party.

La danseur Brahim Zaibat, ex-compagnon de Madonna, a également pu profiter de la vue plongeante sur le Palais des festivals. L'actrice et réalisatrice Christine Citti, Lison Di Martino, 2e dauphine de Miss France 2018, Sylvie Ortega Munos et le comédien serbe Darko Peric étaient aussi de la partie.

Le jeudi 16 mai, Fabienne Carat a quant à elle apprécié ce cadre privilégié avant sa montée des marches. L'actrice de Plus belle la vie a été coiffée et maquillée dans la suite Sandra & Co avant d'enfiler sa robe Jean-Paul Benielli Couture pour la projection du film Sorry We Missed You. Elle a pris la pose sur le tapis rouge non loin de Lucie Lucas et Ken Loach.