Brahim Zaibat fait échouer un cambriolage... en hurlant !

C'est le cauchemar de beaucoup : être cambriolé alors que l'on est encore chez soi. C'est ce qui a failli arriver à Brahim Zaibat, selon les informations exclusives de Closer.fr. Manque de bol pour les cambrioleurs, ils ont tenté leur coup alors que le danseur de 31 ans était chez lui et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait se faire entendre.

Les faits se sont déroulés ce lundi 18 septembre en début d'après-midi dans la banlieue sud de Paris. Des cambrioleurs s'attaquent à la porte de l'appartement de Brahim Zaibat. Les malfaiteurs n'avaient juste pas envisagé la présence du danseur (Danse avec les Stars 4, MDNA Tour de Madonna, etc) qui s'est mis "à hurler afin de faire fuir les voleurs".

Visiblement très convaincant, Brahim Zaibat a réussi à faire décamper ceux qui tentaient de s'introduire chez lui. Le Lyonnais n'a pas hésité avant de porter plainte.

Brahim Zaibat est connu du grand public pour son histoire d'amour avec Madonna et sa participation à sa tournée mondiale en 2012. Mais les Lyonnais passionnés de danse et de danse hip-hop connaissait déjà le Pokemon Crew, la troupe avec laquelle il est devenu champion du monde de breakdance en 2003. Après sa rupture avec Madonna, Brahim Zaibat s'est investi dans son propre show mais aussi dans deux grandes comédies musicales : Robin des Bois (2014) puis Les Trois mousquetaires avec lequel il a tourné toute l'année. Récemment, le danseur a collaboré avec Catherine Deneuve pour les besoins de Mauvaises Herbes, le second film de Kheiron.