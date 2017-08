Brahim Zaibat: Son étonnant projet avec Catherine Deneuve et une ex-star de DALS

Que nous prépare Brahim Zaibat ? Le célèbre danseur de break dance et chorégraphe a donné un avant-goût d'un projet pour lequel il va collaborer avec une icône du cinéma français et une régulière de Danse avec les stars. L'ex de Madonna a effectivement été recruté par Kheiron pour le deuxième long métrage de ce dernier après Nous trois ou rien. L'humoriste, qui est actuellement en train de mettre en boîte Mauvaises Herbes, y donnera la réplique à André Dussollier, Leila Boumedjane et la grande Catherine Deneuve.

L'actrice des Parapluie de Cherbourg devrait d'ailleurs esquisser quelques pas de danse à l'écran. C'est en tout ce que laisse entendre Brahim Zaibat avec une photo sur laquelle il prend la pose avec l'immense comédienne et une consoeur danseuse qu'il connaît bien : Katrina Patchett (avec qui il avait fini en finale de la 4e saison de DALS). "Nouveau projet en cours avec la plus grande actrice française #catherinedeneuve et ma complice @patchettkatrina", a-t-il écrit sur Instagram, ajoutant le hashtag "#OnAdoreCa".