Brandon Browner condamné pour tentative de meurtre, devant des enfants

Le 8 juillet 2018, Brandon Browner a été arrêté à La Verne, en Californie, pour tentative de meurtre. L'ancien sportif de 34 ans s'en est pris à son ex-compagne à son domicile, sous les yeux des deux enfants de celle-ci. En plus de l'avoir pourchassée, traînée, l'avoir accusée d'avoir volé sa montre de luxe (Rolex), il a également tenté de l'étouffer avec un tapis. Arrêté peu de temps après la violente agression, Brandon Browner avait tout de suite été accusé de tentative de meurtre et placé en détention.

Cinq mois plus tard, le 4 décembre, la justice a étudié le cas de l'ex-joueur de footballeur américain. Après que celui-ci a plaidé non-coupable pour les deux chefs d'accusation suivants, tentative de meurtre et mauvaise conduite devant des enfants, il a écopé de huit ans de prison. Les chefs d'accusation de vol, cambriolage, et fausse séquestration, n'ont pas été retenus. Brandon Browner a dans la foulée été replacé en détention bien qu'il bénéficie d'un crédit de 300 jours pour bon comportement depuis son emprisonnement.

Brandon Browner a joué dans de célèbres équipes de footballeur américain dont Seahawks de Seattle et New England Patriots, où il était le co-équipier de Tom Brady, le mari du mannequin brésilien Gisele Bündchen. Il a remporté le Super Bowl avec ces deux équipes.