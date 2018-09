Brandon Jenner : Le frère de Kylie et Kendall se sépare après 14 ans de relation

Retour à la case célibat pour le frère de Kendall et Kylie Jenner. Lundi 10 septembre 2018, Brandon Jenner (37 ans) a choqué les fans en officialisant sa rupture avec celle qui partageait sa vie depuis quatorze années, Leah Felder (36 ans). Mariés en 2012 à Hawaï et parents d'une petite Eva (3 ans), les deux chanteurs et musiciens (qui se connaissent depuis l'enfance) formaient depuis plusieurs années le duo Brandon & Leah.

Sur Instagram, les artistes ont publié le même communiqué qu'ils ont conjointement rédigé pour expliquer leur séparation. "C'est avec de l'amour dans nos coeurs que nous pensons qu'il est temps de partager des nouvelles personnelles avec vous tous. Après avoir célébré ensemble quatorze belles années, nous avons pris la décision de mettre fin à l'aspect romantique de notre relation. Nous sommes profondément fiers de la vie que nous avons cultivée ensemble et nous sommes vraiment reconnaissants du lien d'amitié que nous entretenons et chérissons aujourd'hui. Il est plus fort que jamais. Même si nous avons choisi de nous séparer en tant que couple, nous nous aimons toujours beaucoup (...) en tant que meilleurs amis, famille et parents aimants de notre fille. Il n'y a pas eu de mensonges, de tromperies ou de combats à l'origine de ce changement, juste une expansion de notre évolution individuelle qui nous a inspirés à nous soutenir mutuellement. (...) Nous sommes liés par un lien profond qui est enraciné dans l'amour", lit-on.