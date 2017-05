Brandy enceinte ? La chanteuse sème le doute sur les réseaux sociaux

Que de mystère autour de Brandy Norwood ! La chanteuse, qui serait supposément en couple avec Sir the Baptist, a publié un bien curieux message sur sa page Instagram qui laisse à penser qu'elle serait peut-être enceinte.

"Dieu Merci, j'arrive enfin à te voir en moi. Continue de m'utiliser comme tu le fais afin que je puisse connaître la joie d'être utilisée par toi. En retour, je promets de réduire un peu mes applaudissements", a-t-elle écrit sur sa page Instagram, ajoutant un smiley qui fait un clin d'oeil ainsi qu'un coeur et le hashtag "Je t'aime".

Une étrange déclaration qu'elle a publiée en légende d'une photo d'elle sur scène, prise d'en bas et qui semble dévoiler un joli petit ventre rond. La chanteuse de 38 ans attendrait-elle son deuxième enfant ? Rappelons qu'elle a déjà eu une fille prénommée Sy'rai Iman Smith (15 ans) avec le producteur Robert Smith.

Récemment photographiée par les journalistes du DailyMail, l'interprète de The Boy Is Mine a affiché une silhouette bien plus voluptueuse qu'à l'accoutumée, qu'elle a pris soin de cacher sous des vêtements amples. Pourtant, dans la biographie de sa page Instagram, elle a ensuite assuré qu'elle "n'était pas enceinte et qu'elle avait seulement mangé trop de chocolat". Alors, qu'en est-il vraiment ? N'oublions pas que Brandy a l'habitude d'être très discrète à propos de sa vie privée.

Il y a trois ans, elle s'est séparée de son ex Ryan Press, avec qui elle s'était fiancée deux ans plus tôt. Entre-temps, elle a visiblement refait sa vie avec le chanteur de R'n'B Sir the Baptist, sans toutefois prendre la peine d'officialiser leur idylle. Elle a en revanche publié sur les réseaux sociaux plusieurs photos qui ne laissent aucun doute quant aux sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre.

"Avec toi, je me sens jeune pour toujours", a-t-elle écrit cette semaine en légende d'une photo du duo. De son côté, le jeune homme de 28 ans qui devrait sortir un premier album dans le courant de l'année ne tarit pas non plus d'éloges sur sa page personnelle à l'égard de sa supposée bien-aimée.