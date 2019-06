Brant Daugherty (Pretty Little Liars) : Son mariage de rêve avec Kim Hidalgo

Brant Daugherty avait demandé la main de Kim Hidalgo en février 2018 à Amsterdam le jour de la Saint-Valentin. Il se souvient : "C'était le jour le plus stressant de ma vie !" Le bodyguard de Cinquantes Nuances plus claires a fait connaissance avec Kim grâce à une application de rencontres il y a trois ans. Kim Hidalgo explique à People : "À l'avenir, nous voulons fonder une famille et continuer de nous aimer. Nous faisons de grandes choses ensemble."