Braquage de Kim Kardashian : Des photos jamais vues des agresseurs dévoilées !

L'affaire remonte déjà à quatre mois et demi. Dans la nuit du 2 au 3 octobre derniers, Kim Kardashian était victime d'un terrible braquage en pleine Fashion Week de Paris, agressée par un commando expérimenté déguisé en faux policiers. Si les "papys braqueurs" comme on les surnomme – parce qu'ils sont âgés de 60 à 72 ans –, tous bien connus de la police, sont aujourd'hui derrière les barreaux et que la femme de Kanye West a retrouvé une vie normale, TF1 s'est procuré des images inédites de l'agression et de leurs auteurs.

C'est en première partie de son journal télévisé qu'Anne-Claire Coudray a lancé un reportage retraçant toute l'histoire ce 19 février. Comment le commando a traqué Kim Kardashian durant de longues heures, maîtrisé le gardien de l'hôtel particulier de luxe où elle résidait avant de la ligoter dans sa salle de bain avec des liens en plastique et dérobé les 9 millions d'euros de bijoux qu'elle avait avec elle. Un groupe de voyous aux surnoms dignes d'un San Antonio : "Le Vieux", "Ma copine", "Le Gros, "Yeux bleus" ou encore "La Boule".

On découvre ainsi comment l'un des braqueurs, repartis en vélo après l'agression, tombe à plusieurs reprises et perd l'un des bijoux estimé à 30 000 dollars qui a glissé dans le caniveau. Traqués par les enquêteurs, les voyous ne se doutent pas qu'ils font l'objet d'une filature. Ils se retrouvent régulièrement à la terrasse d'un café parisien pour discuter du braquage, comme le montrent les photos exclusives de TF1, alors même qu'ils ont déclaré aux enquêteurs ne pas se connaître. Leurs échanges téléphoniques sont rares et codés. L'un d'entre eux est dévoilé : "Gros, il ne reste qu'une solution, pour le cadeau des enfants, prends le premier TGV, car je ne pourrai pas te les amener... Euh... Les enfants vont être déçus."

Le reste de l'histoire, on la connaît. Les bijoux de Kim Kardashian ont pris la route d'Anvers (Belgique) pour être fondus, et ceux qui ne l'ont pas été restent toujours introuvables...

Du côté de la starlette, retour à la normale. Après avoir passé plusieurs jours à New York pour soutenir son "bébé" Kanye West qui présentait sa nouvelle collection Yeezus lors de la Fashion Week, elle est rentrée avec lui à Los Angeles. Le couple a été aperçu quittant les studios Universal à Los Angeles en voiture le 18 février dernier. Pas question pour autant pour Kim de revenir à Paris, le traumatisme de son braquage est bien trop important.

Olivia Maunoury