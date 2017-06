Brendan Fraser face à La Momie avant Tom Cruise : Qu'est devenu l'acteur ?

Tom Cruise est sur tous les écrans de cinéma avec la sortie du blockbuster La Momie. Mais avant la superstar hollywoodienne, un autre acteur a brillé face au terrible personnage du temps des pharaons : Brendan Fraser. Voici des nouvelles du comédien américano-canadien de 48 ans qui se fait néanmoins très discret depuis quelques années.

Après s'être fait remarquer dans la comédie loufoque George de la jungle il y a vingt ans, Brendan Fraser décroche deux ans plus tard le premier rôle de La Momie dans lequel il donne la réplique à Rachel Weisz. D'un budget de 80 millions de dollars, ce film d'aventure en rapporte au final plus de 415 millions dans le monde. Sans surprise, une suite voit le jour en 2001, avec la participation du musclé Dwayne Johnson. Viendra ensuite La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon, troisième opus de ce qui est devenu une saga, et chaque film obtient un minimum de 400 millions de dollars de recettes mondiales.

Avec de tels succès au box-office, Brendan Fraser aurait pu accroître son influence de star et pourtant, après avoir figuré au générique de G.I. Joe – Le Réveil du Cobra (2009) et du film pour enfants La forêt contre-attaque (2010), il se fait discret. Il faut dire que ce dernier long métrage n'a pas séduit les critiques. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que l'acteur change d'agent. Mais il doit faire face à d'autres ennuis : choisi pour jouer le premier rôle dans The Legend of William Tell, il a poursuivi en justice le producteur du film qui n'a jamais été terminé, pour obtenir malgré tout son cachet.

Romance de science-fiction (Behind the Curtain of Night) avec Marcia Cross (Desperate Housewives), le film indien The Field, Brendan Fraser a plusieurs oeuvres dans son agenda mais celle qui a fait le plus parler est la série The Affair. Il y joue le gardien de prison Gunther dans la saison 3. Le comédien travaille actuellement sur la série Trust avec Donald Sutherland et Hilary Swank. Il s'agit d'une mini-série qui revient sur le kidnapping du jeune John Paul Getty III, petit-fils du magnat du pétrole enlevé en Italie en 1973 à l'âge de 16 ans.

Côté vie privée, Brendan Fraser a rencontré l'actrice Afton Smith lors d'un barbecue dans la maison de Winona Ryder le 4 juillet 1993, après son arrivée à Los Angeles. Il s'est marié avec elle cinq ans plus tard et le couple a eu trois fils : Griffin (bientôt 15 ans), Holden (bientôt 13 ans) et Leland (11 ans). Le couple est désormais divorcé depuis dix ans.