Brendan Fraser (La Momie) révèle avoir été agressé sexuellement

Devenu plus rare sur les écrans, Brendan Fraser a fini par s'éloigner d'Hollywood. Une carrière en berne que l'acteur, célèbre visage des 90's avec La Momie et George de la jungle, explique aujourd'hui dans une interview sans fard accordée à GQ. Il y révèle notamment avoir été agressé sexuellement par un grand nom de l'industrie hollywoodienne, Philip Berk, ancien président de l'Hollywood Foreign Press Association (qui chapeaute notamment les Golden Globes). Il ajoute qu'il croit savoir que depuis cette agression, il n'est plus un acteur désiré dans les studios de Los Angeles.

La scène se déroule pendant un déjeuner en 2003. "Sa main gauche est passée derrière moi, m'a attrapé une fesse, et un de ses doigts a touché mon périnée. Et il a commencé à tourner autour. Je me suis senti malade. Comme un petit garçon. J'ai senti comme une boule dans ma gorge. J'ai cru que j'allais pleurer", raconte l'acteur (35 ans à l'époque), qui a finalement trouvé la force d'écarter la main de son agresseur.

Et comme bon nombre de victimes, Brendan Fraser a longtemps ressassé ce moment. "Je me suis senti déprimé... je me blâmais moi-même et je me sentais misérable – parce que je me disais 'c'est rien, ce mec est passé derrière moi et il m'a juste peloté'", poursuit-il. Plus tard, Fraser recevra à sa demande une lettre d'excuse de la HFPA, mais Berk maintient encore que son geste était une plaisanterie et que la version de l'acteur est "une pure fabrication". "Mes excuses ne font pas office d'aveux. C'est l'habituel 'Si j'ai fait quelque chose qui a bouleversé Mr. Fraser, ce n'était pas voulu et je m'en excuse'", a commenté l'ancien patron des Golden Globes.

À l'époque, Brendan Fraser préférera se taire, n'ayant pas "le courage de parler au risque d'être humilié ou d'endommager [sa] carrière". Puis vint le mouvement #MeToo et ses victimes, Rose McGowan, Ashley Judd ou encore Mira Sorvino. Des amies pour Brendan Fraser. "Je ne leur ai pas parlé depuis des années, mais ce sont mes amies", maintient l'intéressé qui s'est félicité du mouvement de libération de la parole.

Cette agression sexuelle a donc contribué à la placardisation de l'acteur, qui avait exigé des excuses et pense que sa chute progressive ne doit rien au hasard. Reste que Fraser a aussi traversé d'autres moments compliqués qui ont contribué à l'éloigner des grands studios, que ce soit son tumultueux divorce, ses multiples opérations après des blessures de tournage ou encore la mort de sa mère emportée par un cancer.

Aujourd'hui, Brendan Fraser est en train d'opérer un retour. Après sa prestation dans la saison 3 de The Affair, le comédien de 49 ans devrait opérer un vrai come-back avec Trust, une série portée par Hilary Swank et Donald Sutherland, inspirée par le même sujet que le film Tout l'argent du monde de Ridley Scott.