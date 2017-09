Brian Austin Green défend le choix de son fils Noah (4 ans) de porter des robes

Brian Austin Green sort (gentiment) les griffes pour prendre la défense de son fils, Noah. Interviewé par le journaliste Dax Holt pour le podcast YouTube Hollywood Pipeline, l'époux de Megan Fox a défendu le choix de leur enfant aîné de porter des robes. "Certaines personnes m'ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il porte des robes. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est que je m'en fiche. Il a 4 ans et s'il veut porter des robes, alors il porte des robes", a-t-il déclaré.

Soucieux de préserver les années d'insouciance de son fils, l'acteur de 44 ans a poursuivi : "J'ai l'impression qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, c'est le moment pour lui de s'amuser. Il ne fait de mal à personne en porter une robe. S'il veut le faire, génial. Tant mieux pour lui."

Contrôler les paparazzi en leur donnant rendez-vous

Dans son entretien, l'ancien interprète de David Silver dans la mythique série Beverly Hills : 90210 a également évoqué sa vie de famille sous l'oeil constant des paparazzi. Un "jeu" qu'il contrôle et qu'il accepte en partie avec Megan Fox, puisque le couple prévient parfois lui-même les photographes de ses déplacements. "On leur dit qu'on va quelque part. Ils prennent cinq minutes pour prendre des photos et puis ils nous laissent tranquilles. (...) Lorsqu'on va en vacances à Hawaï, je les appelle et leur dis où on est. Ils viennent pour dix minutes et ils nous laissent ensuite tranquilles pendant deux semaines", a-t-il confié, ajoutant qu'il ne procédait pas de cette façon pour simplement aller "au restaurant ou au zoo" à Los Angeles.

En couple depuis 2004, Brian Austin Green et Megan Fox (qui ont frôlé le divorce il y a plus d'un an) sont mariés depuis 2010 et ont eu deux autres fils ensemble, Bodhi (né en février 2014) et Journey (né en août 2016). L'acteur est également père d'un adolescent de 15 ans, Kassius, dont la mère est l'actrice Vanessa Marcil.