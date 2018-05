Brian Torres d'Alliage : Il présente sa fille lors d'une soirée au VIP Room !

Venu avec sa compagne lors de sa précédente participation à une soirée caritative, c'est cette fois-ci escorté de sa petite fille que le chanteur a apporté son soutien à l'association Laurette Fugain. Ce 15 mai 2018, l'organisation présentait en avant-première un nouveau film au VIP Room, à Paris. L'occasion pour l'ex-membre d'Alliage de présenter celle qui a hérité de son regard bleu azur, Lou.

Après l'Association pour la recherche sur Alzheimer, un cocktail pour les femmes de talent ou une soirée avec Le Rire Médecin, Brian Torres – Samuel de son vrai prénom – n'est certainement pas le dernier lorsqu'il s'agit de soutenir une association. L'interprète de Baila a donc fait découvrir à sa très jolie petite fille la nouvelle campagne de sensibilisation sur la leucémie et l'importance du don du sang. De quoi motiver Lou à s'engager dès le plus jeune âge !

À 44 ans, la star du boysband culte des années 1990 se fait plutôt discret sur sa vie de famille. Après la dissolution du groupe, il s'est d'abord consacré à sa carrière de mannequin avant de se tourner vers la comédie entre apparitions télévisées et représentations au théâtre. En 2008, le chanteur est victime d'un grâce accident de scooter qui manque de lui faire perdre sa jambe. Une fois remis deux ans plus tard, il joue dans la pièce Dérapage assuré. Plus récemment, il rejoint la série Les Mystères de l'amour pour quelques épisodes diffusés en 2017.