Bridget Malcolm : L'Ange de Victoria's Secret devient bunny pour Playboy

En 2016, Bridget Malcolm s'est mariée à son chéri Nathaniel Hoho et a participé au défilé Victoria's Secret, à Paris. Le couple a célébré la nouvelle année à Rottnest Island.

De retour dans son Australie natale, Bridget se sent comme un poisson dans l'eau (ou plutôt dans l'océan) et communie avec la nature. La jolie blonde lui a d'ailleurs fait une promesse : la résolution de ne plus utiliser de sacs plastiques et de gobelets de cafés.