Bridget Malcolm : Le mannequin remarié... au même homme... par son frère !

En juillet 2016, Bridget Malcolm et son compagnon Nathaniel Hoho se sont mariés. Comblé depuis l'heureux événement, le couple a décidé de remettre le couvert en se disant "I do" une deuxième fois. Et cette fois, c'est le frère de la mariée qui a tenu le rôle de maître de cérémonie...

"Il y a une semaine, mon frère m'a marié... à mon amoureux !", écrit Bridget en légende d'une photo publiée sur Instagram le mercredi 11 janvier. Le mannequin de 25 ans révèle ainsi à ses followers (plus de 270 000) qu'elle s'est remariée avec son compagnon, près de six mois après leur première union à Mifflinton, en Pennsylvanie.

Entourés de leurs familles et amis, Bridget et Nathaniel ont goûté les joies du mariage à la plage au cours d'une nouvelle cérémonie à Rottnest Island, au large de l'Australie. Ils se sont embrassés sous les yeux de Malcolm, le frère de Bridget, improvisé pasteur pour l'occasion.