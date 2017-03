Brie Larson et son fiancé : Couple craquant devant Tim Hiddleston et "Kong"

En salles en France depuis mercredi 8 mars, le blockbuster Kong: Skull Island sortira ce week-end aux États-Unis. L'occasion pour la Warner d'organiser une grande avant-première hollywoodienne. Pour le roi King Kong, c'est le Dolby Theatre (où est organisée chaque année la cérémonie des Oscars) qui a déroulé son tapis rouge et sorti le grand jeu.

Devant un parterre d'invités – parmi lesquels Tito Ortiz, Randy Couture, Joe Manganiello... –, la jolie Brie Larson a fait crépiter les flashs. Vêtue d'une superbe robe Oscar de la Renta, l'actrice oscarisée pour Room (et qui tient le rôle féminin principal dans Kong) a fait l'unanimité, posant avec son partenaire de jeu, le toujours séduisant Tom Hiddleston (en costume Gucci), mais également avec son fiancé, Alex Greenwald. Le jeune homme n'est pas un inconnu, puisqu'il a été le leader du groupe de rock californien Phantom Planet, dans lequel jouait un certain Jason Schwartzman (l'un des acteurs fétiches de Wes Anderson) en qualité de batteur. Greenwald est également acteur à ses heures perdues (on a pu le voir en 2001 dans Donnie Darko) et c'est aussi un militant vegan qui a tourné dans deux publicités pour la PeTA. Autant de qualités qui ont dû séduire la belle et très engagée Brie avec qui il est fiancé depuis mai 2016.

Le reste du cast était également de la partie, à l'instar de Samuel L. Jackson, vu avec sa femme Latanya Richardson, John Goodman, Thomas Mann, Corey Hawkins, John Ortiz ou encore Jing Tian. La veille, Kong se payait le Madame Tussauds new-yorkais où étaient dévoilées une statue de cire l'iconique gorille ainsi qu'une statue du héros incarné par Tom Hiddleston, le capitaine James Conrad.