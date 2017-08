Brigitte Bardot : "Je pleure Mireille Darc, Mimi, ma petite soeur de cinéma"

Après Jeanne Moreau, le cinéma français perd une autre de ses grandes actrices. Mireille Darc nous a quittés dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août. Elle avait 79 ans. Depuis ce matin, les hommages inondent la Toile, professionnels comme cinéphiles se remémorant la muse de Lautner, la sublime compagne d'Alain Delon, la femme sensible, courageuse. Parmi les nombreuses réactions, celle de Brigitte Bardot – qui a perdu deux de ses amies en quelques semaines – est lourde de sens.

"Je pleure Mireille, Mimi, ma petite soeur de cinéma qui avait gardé son âme d'enfant, jouait à la dame en cachant sa fragilité et sa pudeur", a confié lundi Brigitte Bardot dans un texte adressé à l'AFP. "Généreuse, elle donnait plus qu'elle ne recevait. À la recherche d'amour et de protection, elle n'était pas qu'un sublime décolleté mais une belle âme et une délicieuse actrice", a ajouté l'ancienne actrice, qui n' jamais tourné avec elle. BB est amère : c'est "toute une génération brillante qui a marqué le XXe siècle qui s'en va, estime-t-elle, en laissant la place à une médiocrité ordinaire, loin, bien loin de cette magnifique 'grande sauterelle'", référence au surnom que le film éponyme de Georges Lautner avait valu à Mireille Darc.

Pierre Richard, comédien et partenaire de la défunte dans le film culte Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972, a quant à lui réagi sur Twitter. "Plus je suis triste, moins j'ai envie de parler... et là, je suis abattu par la disparition de Mireille...", a-t-il avoué. Marc-Olivier Fogiel, animateur qui avait reçu Mireille Darc en 2015 dans son émission intimiste Le Divan, fait de son côté un tout autre constat : "On trouve toutes les qualités aux gens quand ils ne sont plus là, on les reconnaissait à Mimi de son vivant."

Philippe Labro, journaliste et réalisateur, a quant à lui livré un message très passionné au micro d'Europe 1. "Mireille Darc, c'est les années 1960 ! (...) À l'époque, Mireille Darc était déjà une superstar, très populaire, ce qu'elle est restée par la suite. (...) Elle était très aimée du couple Lautner et Audiard qui l'ont fait monter en grade. C'était le dernier garçon de la bande !"