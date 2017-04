Brigitte Boréale : "J'ai de super adresses pour me tailler un sublime 95 C !"

Le 5 septembre 2016, le regretté Grand Journal de Canal+ faisait sa rentrée avec Victor Robert aux commandes. À ses côtés, la journaliste transgenre Brigitte Boréale apprenait à faire face à la médiatisation et à ses travers... Si le talk-show de la chaîne cryptée a depuis tiré sa révérence, Brigitte a encore une longue route devant elle !

Interrogée par la rédaction du magazine Causette, Brigitte Boréale (59 ans) - née Philippe Enselme le 23 janvier 1958 - a commenté : "Nous les trans, on est toujours regardés comme le mauvais genre, entre La Cage aux folles et Michou, comme si nous étions des travelos échappés de l'HP. Or nos vies sont bien plus complexes que ces caricatures."

Puis, le père de Morgane Enselme - participante à la 5e saison de Secret Story (TF1) - a évoqué sa propre façon de vivre sa transidentité, sans avoir eu recours à la moindre opération : "Philippe, c'est aussi moi. Au sens strict, je ne suis pas considérée comme transsexuelle. Pendant longtemps, je considérais l'opération comme une castration. Je refuse aussi la chirurgie esthétique, même si j'ai des super adresses pour me tailler un sublime bonnet 95 C ! J'ai juste cédé à l'épilation définitive au laser des poils de la barbe. Je sais que je n'ai pas un visage féminin aussi harmonieux que mes copines brésiliennes."

Brigitte a également avoué qu'il lui arrivait encore aujourd'hui de s'habiller en "Philippe", soit pour aller à la boulangerie quand elle a la flemme de se maquiller soit quand elle craint pour sa sécurité dans les transports. "Je n'ai pas envie d'être emmerdée par la racaille. Quand ce sont des filles qui ricanent et me traitent de travelo, ça me choque encore plus, car nous, les trans, on bosse pour vous, les femmes ! On milite pour l'ultraféminité, même si on grossit un peu le trait", a-t-elle lancé.

Un portrait à retrouver en intégralité dans le magazine Causette, actuellement en kiosque.