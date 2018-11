Brigitte et Emmanuel Macron "amoureux" : Ségolène Royal décrypte leur couple...

Ségolène Royal se livre sans langue de bois. Dans son nouvel ouvrage sorti ce mercredi 31 octobre 2018 aux éditions Fayard, Ce que je peux enfin vous dire, l'ancienne ministre et actuelle ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctique et antarctique se confie sur sa carrière politique, ses ambitions écologistes et dévoile également quelques anecdotes sur sa vie privée, comme le jour où elle a appris que François Hollande la trompait avec Valérie Trierweiler.

Au fil des pages, Ségolène Royal a également mentionné l'actuel président de la République Emmanuel Macron, qu'elle avait côtoyé à l'époque où ils étaient tous deux ministres. Dans l'une de ses anecdotes, elle admet avoir une certaine admiration pour celui qui a "osé épouser une femme de vingt ans de plus que lui" en la personne de Brigitte Macron, une femme qu'elle apprécie tout autant.

"On m'a souvent demandé si je connaissais bien Emmanuel Macron. En fait, pas vraiment. Je l'avais croisé à l'occasion de plusieurs réunions à l'Elysée sur les sujets de stratégies industrielles dans le domaine de l'énergie, notamment. On s'est retrouvés sur la même ligne, le plus souvent, sur les grands arbitrages délicats relatifs aux grandes filières, notamment nucléaire. (...) Mais surtout, ce que je trouvais très sympathique et respectable, c'est qu'il ait osé épouser une femme de vingt ans de plus que lui. Je me disais qu'il leur en avait fallu, à tous les deux, de la détermination, du courage, en un mot de l'amour, pour affronter les critiques, les sarcasmes, la bêtise et la méchanceté", écrit-elle notamment.

La suite est à retrouver en librairie...