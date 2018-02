Brigitte et Emmanuel Macron : Bain de foule pour conclure en beauté au Sénégal

Le voyage officiel de Brigitte et Emmanuel Macron en Afrique s'est achevé samedi 3 février. Arrivés en Tunisie le 31 janvier dernier, le président de la République et sa première dame ont ensuite passé plusieurs jours au Sénégal. Leur séjour, notamment marqué par une rencontre avec Rihanna et la maman de Léa Seydoux, prend donc fin à Saint-Louis.

Très attendus par la population locale, le chef de l'Etat français et son épouse ont été accueillis à l'aéroport par le Président de la République du Sénégal, Macky Sall et son épouse Marème Faye Sall. Ensemble, ils ont pris la direction de la ville, Emmanuel Macron se trouvant dans une voiture avec son homologue, les deux premières dames voyageant dans un autre véhicule. Acclamés tout au long du trajet, les Sénagalais de Saint-Louis brandissant des pancartes à l'effigie du président français, Brigitte et Emmanuel Macron se sont montrés disponibles en allant à leur rencontre.