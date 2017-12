Brigitte et Emmanuel Macron bravent le froid pour accueillir les handballeuses

Lundi 18 décembre, le palais de l'Élysée organisait une rencontre entre le président de la République Emmanuel Macron et l'équipe féminine de handball, toute récente lauréate de la médaille d'or aux championnats du monde.

Après avoir été acclamées par la foule à l'aéroport de Roissy, où elles avaient atterri dans la matinée en provenance d'Allemagne, les handballeuses, médaille d'or au cou, ont pris la direction de Paris pour une journée dédiée à la célébration de leur victoire. Il faut dire que l'équipe féminine de handball n'avait plus remporté le titre depuis quatorze ans ! Derrière leur capitaine Siraba Dembélé, la coupe à la main, elles ont été reçues dans la soirée à l'Élysée par Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Après des photos souvenirs dans le froid sur le perron du palais présidentiel, la fête s'est poursuivie sous les ors de la République.

Lors de cet hommage officiel, le chef de l'État, accompagné de la ministre des Sports Laura Flessel, a rendu hommage à "un collectif de femmes hors du commun" et a salué "un exploit exceptionnel". En finale, elles ont battu la Norvège sur un score de 23 à 21. Le président n'a pas manqué de se projeter déjà vers l'Euro 2018. "Je vous le dis tout de suite, et c'est pour ça que je voulais vous voir, il n'est même pas question qu'on ne le gagne pas", a-t-il lancé. Cinq villes accueilleront le tournoi du 29 novembre au 16 décembre : Nancy, Nantes, Brest, Montbéliard et Paris. Les demi-finales et la finale se tiendront à Bercy. Il sera d'autant plus alléchant qu'il sera accompagné d'un billet direct pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, gage d'une préparation dans la sérénité.

Thomas Montet