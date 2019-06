Brigitte et Emmanuel Macron : Ces rituels de couple qu'ils tiennent à conserver

Jamais Brigitte Macron n'avait autant abordé sa vie privée et le couple ultramédiatisé qu'elle forme avec Emmanuel Macron. La première dame a choisi d'accorder son entière confiance à Marc-Olivier Fogiel qui a recueilli ses précieuses confidences pendant plus d'une heure. Le journaliste et animateur marque encore un peu l'histoire de RTL avec cet entretien diffusé jeudi 20 juin 2019, quelques jours avant de quitter la radio pour prendre sa fonction de directeur général de BFMTV.

"Très heureuse" d'être à l'Élysée bien que cette nouvelle vie ait été accompagnée de quelques craintes justifiées, Brigitte Macron s'est félicitée d'avoir su préserver son couple malgré ce changement radical de vie. "J'avais été suravertie des risques et, en fin de compte, on arrive à mener une vie de couple tout à fait normale", a confié l'ancien professeur de lettres et de théâtre à Marc-Olivier Fogiel. Le plus important pour elle est de ne surtout pas rompre le dialogue, même si son époux est sollicité de toutes parts en tant que président de la République. Pour cela, Brigitte et Emmanuel Macron ont instauré des rituels quasi obligatoires. "L'un comme l'autre, on a besoin de rites, les rites sociaux, les rites du petit déjeuner, on parle un peu de la journée à venir, les rites du dîner. On dîne toujours ensemble, parfois vers 23h parce qu'après, il repart travailler", a-t-elle confié. Puis la première dame a livré une anecdote très fraîche qui a suscité l'étonnement de Marc-Olivier Fogiel : "Hier soir, on a fait un resto. Après on a déambulé dans les rues. Ce qui est très sympa, c'est de voir la tête des gens qui nous voient passer en se disant : 'Mais non, c'est pas Macron, c'est pas possible !'"

Ces rites et ces échanges au quotidien sont "très importants" pour Brigitte Macron qui reste toujours disponible pour son époux. "Je suis présente sans que l'on me voie. (...) Quand il a besoin, il sait où je suis. On peut se parler à tout moment de la journée", a-t-elle déclaré.