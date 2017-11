Brigitte et Emmanuel Macron entourés d'enfants : Journée joyeuse à l'Élysée

La fierté et les sourires se lisaient sur le visage de la quinzaine d'enfants et adolescents invités lundi 20 novembre à l'Élysée. Un petit groupe de privilégiés en lien avec l'Unicef reçu dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant.

Durant deux heures, ces invités un peu particuliers âgés de 9 à 17 ans ont eu le droit à une visite du palais présidentiel assurée par la première dame Brigitte Macron. Heureuse de recevoir ce petit comité accompagné de représentants de l'Unicef, l'épouse d'Emmanuel Macron les a chaleureusement accueillis sur les marches de l'Élysée. Très sobre dans un look noir composé d'un long pull et d'une jupe droite, l'ancien professeur de lettres et de théâtre leur a fait découvrir des salles de l'aile privée ainsi que les salons de réception, leur désignant au passage des meubles et des tableaux "plus contemporains" choisis avec son époux. La première dame leur a également montré la salle du conseil des ministres et le meuble à tiroirs où "les membres du gouvernement doivent déposer leurs téléphones portables" avant la réunion hebdomadaire comme le relate l'AFP.

Emmanuel Macron a ensuite participé à la visite exceptionnelle et tenu "un conseil des ministres" qu'il a présidé comme il le fait avec les véritables membres du gouvernement. Plusieurs d'entre eux étaient d'ailleurs présents ce 20 novembre à l'Élysée : Nicole Belloubet (Justice), Agnès Buzyn (Santé) et Jean-Baptiste Lemoyne (Europe et Affaires étrangères).

Plaçant les enfants autour de la table du Conseil des ministres, Emmanuel Macron s'est volontiers laissé questionner, amusé. Ainsi, un garçon d'une dizaine d'années lui a demandé "le classement des produits nocifs comme le Nutella", Sofia a réclamé une école "qui s'adapte mieux aux élèves avec plus de sport, de musique et d'activités manuelles", tandis que Matteo souhaitait que les stages de 3e soient répétés tout au long du lycée. Autant de sollicitations reprises par l'AFP.