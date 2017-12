Brigitte et Emmanuel Macron : Le casse-tête de leurs sorties à deux

Rappelez-vous, en août, Brigitte Macron donnait sa toute première interview en tant que première dame dans le magazine ELLE et elle déclarait : "Je sors tous les jours du palais. Je me promène sans soucis et je prends plaisir à dialoguer avec les personnes que je rencontre. (...) Avec un bonnet, des écouteurs et des lunettes, on peut aller au bout du monde ! J'ai pris le métro jusqu'à très récemment", se félicitait-elle. Ce temps est révolu...

Ce temps est non seulement révolu, mais pas question non plus pour le président de sortir en catimini avec un bonnet sur la tête. Sécurité oblige (rappelez-vous de l'inquiétude soulevée autour des photos de François Hollande seul sur son scooter au petit matin), toutes les sorties du couple répondent à un certain protocole avec lequel Brigitte et Emmanuel Macron ont dû apprendre à vivre.

Vivre selon l'Élysée

Plusieurs solutions s'offrent à eux. D'abord, ils ont pris la décision de vivre à l'Élysée, un choix que n'avait pas fait François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Pour les Macron, il coulait de source "pour pouvoir être le plus souvent possible ensemble", explique madame dans L'Élysée au féminin – Entre devoir, pouvoir et désespoir (éditions du Rocher) de l'historienne Joëlle Chevé : "Cela nous permet de nous voir dans la journée, entre deux rendez-vous, et d'être ensemble pour dîner presque tous les soirs lorsque nous n'avons pas d'obligations particulières." Ça se complique quand le couple veut prendre l'air...

Pour passer un moment plus décontracté avec son époux, Brigitte Macron peut se greffer sur certains des événements disons moins protocolaires auxquels doit assister le président comme le vernissage de l'exposition Picasso 1932, année érotique, en octobre dernier à Paris. Pour ce qui est du soir, pour se rendre au théâtre par exemple, c'est le cabinet de la première dame qui gère les détails. Ce fut le cas lorsque le couple présidentiel a applaudi Michel Fau et Michel Bouquet dans Tartuffe au théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 14 octobre. Cela n'avait l'air de rien, mais toute l'équipe de la première dame était mobilisée pour rendre cette sortie possible tandis que le président, emploi du temps chargé et changeant oblige, n'a pu confirmer sa présence qu'à la toute dernière minute.

Pour autant, Brigitte Macron ne s'en plaint pas, bien trop heureuse au contraire de voir Emmanuel Macron accomplir son destin. Quant à leur vie de famille – Brigitte a trois enfants et plusieurs petits-enfants dont Emmanuel Macron est très proche –, elle s'organise à l'abri des regards : "Elle a trouvé naturellement sa place, peut-on lire dans l'ouvrage Joëlle Chevé, mais la majeure partie du temps en dehors du palais." Une chose est certaine, les week-ends au Touquet se font beaucoup plus rares...