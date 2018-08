Brigitte et Emmanuel Macron : Le couple reçu avec les honneurs au Danemark

Après deux semaines de vacances au fort de Brégançon, un retour express à Paris pour la rentrée ministérielle et une ultime (et rapide) escale dans le Var, Brigitte et Emmanuel Macron sont finalement arrivés au Danemark pour entamer leur visite d'État de trois jours qui s'effectuera également en Finlande, un déplacement largement consacré aux projets de réforme de l'Union européenne.

Mardi 28 août 2018, le président de la République et son épouse ont ainsi été accueillis avec les honneurs à Copenhague par la famille royale. Après avoir atterri vers 11h avec quelques minutes de retard sur le programme, le couple présidentiel s'est rendu à la Citadelle où il a été reçu par le prince héritier Frederik et son épouse la princesse Mary et où un hommage militaire a été rendu.

Respectivement en costume sombre et robe et veste rouges, Emmanuel et Brigitte Macron ont ensuite été reçus sur le perron du palais d'Amalienborg par la reine Margrethe II, dont le mari d'origine française, le prince consort Henrik né Henri de Monpezat, est décédé au début de l'année à l'âge de 83 ans.

Après avoir déjeuner au château de Christiansborg à l'invitation du Premier ministre danois Lars Lokke Rasmussen, Emmanuel Macron a donné avec ce dernier une conférence de presse. Sur Twitter, le président a par ailleurs publié une photo prise au côté de son homologue lors d'un entretien au préalable. "Menacée de l'extérieur, comme de l'intérieur, l'Europe vit un moment de vérité. À Copenhague pour la défendre et défendre ainsi les intérêts et valeurs de nos peuples avec le Premier ministre @larsloekke", a-t-il écrit.