Brigitte et Emmanuel Macron : Leur programme pour les fêtes de fin d'année

C'était la fête avant l'heure à Niamey, vendredi 22 décembre 2017. Comme le veut le rituel instauré par ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a rejoint une base militaire française pour fêter (avec un peu d'avance) Noël et partager un moment de convivialité, avant de revenir en France pour en faire autant avec sa famille. Le chef de l'Etat est ainsi arrivé vers 19h (heure locale) dans la capitale du Niger, accueilli par le président Mahamadou Issoufou. Accompagné de Florence Parly, ministre des Armées, Emmanuel Macron a rendu visite aux soldats français de l'opération Barkhane, déployés pour lutter contre les groupes jihadistes au Sahel, sur la base militaire de Niamey.

Après avoir prononcé un discours officiel au cours duquel il a salué le courage des 4000 soldats français présents au Niger - "Les militaires de Barkhane portent, sur le terrain, notre action pour la paix. Rien ne serait possible sans votre dévouement. Ici, chaque jour, aucune mission n'est innocente. Aucune mission n'est sans risque." -, il a ensuite partagé un dîner de Noël à leurs côtés. Guillaume Gomez, chef des cuisines de l'Elysée, a également fait le déplacement au Niger pour concocter un succulent menu de fête. Arrivé la veille de Paris, le gastronome a ravi les milliers de convives avec des produits entièrement offerts par les grossistes du marché de gros de Rungis. Le chef étoilé a ainsi préparé un menu de haut vol : pâté en croûte Elysée veau-foie gras, volaille des Hautes-Pyrénées rôtie aux morilles et plateau de fromages de toutes les régions françaises. Le repas s'est conclu par un gâteau d'anniversaire bleu-blanc-rouge et un "Joyeux anniversaire" entonné par l'assistance, au lendemain des 40 ans du président (célébrés le 21 décembre). Le chef de l'Etat, qui s'est dit "ému", s'est également vu offrir un tee-shirt.

Attendu de nouveau sur le sol français dès ce samedi 23 décembre après un entretien officiel avec son homologue du Niger, Emmanuel Macron se rendra au Touquet dès son retour. Selon nos informations, le président fêtera Noël auprès de ses proches, avec son épouse Brigitte Macron. Le couple possède une maison au Touquet et y restera quelques jours avant de prendre la direction du Sud-Ouest, puisque le couple présidentiel se rendra dans les Pyrénées, où le chef de l'Etat a aussi de la famille.