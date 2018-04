Brigitte et Emmanuel Macron mobilisés pour l'autisme, touchés par les enfants

Le quatrième Plan autisme sera présenté vendredi 6 avril 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe, une cause chère à Emmanuel Macron et à son épouse Brigitte Macron. C'est ensemble que le couple présidentiel s'est rendu au Centre hospitalier universitaire de Rouen le jeudi 5 avril, visitant l'Unidep, une unité spécialisée dans le dépistage précoce de cette maladie neurologique. Également accompagné des ministres Agnès Buzyn (ministre des Solidarités et de la Santé) et Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, le chef de l'État s'est aussi rendu dans la crèche spécialisée Graffiti's qui accueille des enfants handicapés.

Attendu par une centaine de manifestants à son arrivée au CHU de Rouen, aux alentours de 10h, dans un contexte social particulièrement tendu, Emmanuel Macron ne s'est pas laissé déstabiliser. Venu échanger avec le personnel de l'Unidep mais aussi avec les parents d'enfants autistes, le président de la République a pris le temps d'écouter les témoignages des uns et des autres, touché par la force des enfants atteints de cette maladie encore trop tardivement diagnostiquée.

Brigitte et Emmanuel Macron ont notamment été sensibles à l'histoire d'un petit garçon de bientôt 2 ans, hospitalisé longuement après sa naissance survenue très prématurément, à six mois de grossesse. Écoutant avec beaucoup d'attention les explications du spécialiste qui s'est occupé, et suit toujours, ce très jeune patient, le président de la République et la première dame n'ont pas hésité à aller au contact de ces enfants aux besoins spécifiques.

Toujours très élégante dans un pantalon noir associé à une chemise blanche et à une veste bleu ciel, Brigitte Macron a été touchée par de jeunes jumeaux qui progressent rapidement, prenant l'un d'eux dans ses bras. Emmanuel Macron s'est également montré accessible en accueillant, avec beaucoup de chaleur et de naturel, un garçonnet sur ses genoux.

"L'autisme bouleverse la vie d'une famille entière, aujourd'hui nous #ChangeonsLaDonne pour construire une société inclusive", "Agir vite, prendre en charge un enfant autiste avant ses 3 ans, c'est lui donner toutes les chances pour la vie", "Dépister l'autisme le plus tôt possible pour garantir le parcours le plus normal possible", telles sont les volontés d'Emmanuel Macron explicitées au fil des nombreuses vidéos partagées sur son compte Twitter.