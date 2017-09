Brigitte et Emmanuel Macron : Nemo s'incruste au Déjeuner des grands chefs !

Mercredi 27 septembre, l'Élysée ouvrait ses portes aux plus grands chefs de France. L'occasion pour Brigitte et Emmanuel Macron de retrouver William Elliott, qui dirige les cuisines de l'hôtel Barrière Le Westminster, quatre étoiles au Touquet, et qui s'était occupé du banquet de leur mariage en 2007. Ils étaient 180 toqués à entourer le couple présidentiel pour la traditionnelle photo de famille dans les jardins de l'Élysée. L'occasion pour Nemo de faire un petit tour aux pieds de son maître.

Hommage à monsieur Paul

En marge de la finale de la sélection France 2017 du Bocuse d'or, organisée les 26 et 27 septembre à la Maison de la Mutualité à Paris, concours qui ouvre les portes du Bocuse d'or Europe qui se tiendra à Turin en juin 2018, Brigitte et Emmanuel Macron recevaient, mercredi au palais de l'Élysée, 180 chefs pour le Déjeuner des grands chefs. Sous la présidence d'honneur de Paul Bocuse (91 ans), représenté par son fils Jérôme, président du Bocuse d'or, cet événement est organisé depuis 2011 par le Lyonnais Olivier Ginon en l'honneur de monsieur Paul et de la gastronomie française.

Parmi les heureux invités, des noms incontournables de notre gastronomie nationale comme Alain Ducasse, Joël Rebuchon, Anne-Sophie Pic, Marc Veyrat, Yannick Alléno, Ghislaine Arabian, Jean-François Piège et Christian Constant (trio connu de spectateurs de M6 pour sa participation à Top Chef), Dominique Crenn, Claire Heitzler, mais aussi la gagnante de Top Chef 2011 et une étoile au Michelin depuis qu'elle a pris la tête de La Scène à Paris, Stéphanie Le Quellec. Les ministres Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) et le Lyonnais Gérard Collomb (Intérieur) ont également assisté au déjeuner. Nemo a-t-il réussi à s'introduire dans la grande salle des fêtes du palais en se faufilant entre les tables ?

Le menu a été coordonnée par Guillaume Gomez, jeune chef des cuisines de l'Élysée, avec le concours d'Anne-Sophie Pic pour une huître Gillardeau à la crème glacée à la livèche, suivie d'une langoustine du Guilvinec et ananas fermenté accompagné de riz japonais grillé par Dominique Crenn. Guy Savoy a pris le relais avec une soupe d'artichaut à la truffe noire avant que Yannick Alléno ne rende hommage à Paul Bocuse avec l'oreiller de la belle basse-cour. Le repas s'est conclu par les incontournables fromages de la "Mère Richard", avant les gourmandises de Claire Heitzler, chef de la création pâtissière au sein de la Maison Ladurée.

Un métier d'exigeance

"Nous connaissons beaucoup de chefs, quand nous avons quelque chose à fêter, nous allons chez un chef", a déclaré la première dame, Brigitte Macron, selon l'AFP. Le président a lui rappelé l'importance de la gastronomie dans le rayonnement de la France : "Chaque fois que je reçois des chefs d'État, j'ai à coeur de mettre à l'honneur la gastronomie française, et c'est attendu", a déclaré Emmanuel Macron, qui donnait justement, lundi soir, un dîner d'État en l'honneur du président libanais Michel Aoun. Le président français a salué un métier "d'une exigence extrême, où on vit dans l'angoisse d'être un peu moins parfait". "Je n'ignore rien de tout cela. Rien ne se fait sans effort. Vous êtes un exemple pour les jeunes", a-t-il déclaré selon l'AFP.

D'autre part, Emmanuel Macron annoncé avoir pour objectif en 2022 que 10 000 restaurants dans le monde participent à l'opération "Goût de France", lancée en 2015, où des restaurants internationaux mettent à l'honneur la gastronomie et le service à la française. Un "plan d'action pour Goût de France" sera présenté le 10 octobre, "à l'image de ce qui a été fait pour la French Tech", a-t-il précisé avant d'ajouter : "Il ne faut jamais céder au goût des autres."