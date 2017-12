Brigitte et Emmanuel Macron : Noël au ski pour le couple présidentiel

Après une année chargée et avant une rentrée 2018 qui promet de l'être tout autant, Brigitte et Emmanuel Macron s'offrent quelques jours de vacances bien méritées à l'autre bout du pays. Lundi 25 décembre 2017, le président de la République et son épouse ont ainsi fait une arrivée remarquée à La Mongie, station de ski réputée des Hautes-Pyrénées où ils ont leurs habitudes depuis plusieurs années. C'est en effet ici, à Bagnères-de-Bigorre, que celui qui vient de fêter ses 40 ans a passé du temps depuis sa plus tendre enfance, sa grand-mère adorée (qu'il surnommait affectueusement "Manette") étant originaire de la région.

Photos souvenirs et escales conviviales

La Mongie a une autre portée tout aussi symbolique puisque c'est également ici que le chef d'Etat et sa femme s'étaient rendus en avril dernier, quelques jours seulement avant le premier tour de l'élection présidentielle. Escortés de plusieurs gardes du corps, Brigitte et Emmanuel Macron ont chaleureusement salué leurs amis et les habitués de la station de ski avant d'embarquer à bord du fameux télésiège (désormais tricolore) qu'ils avaient emprunté il y a huit mois afin de déjeuner au restaurant d'altitude L'Etape du Berger, tenu par leur ami Eric Abadie. Lundi soir, c'est au restaurant La Mama que le couple présidentiel a dîné avant de prendre la pose pour une photo souvenir au côté de Christophe Taino, patron des lieux, et de son équipe.