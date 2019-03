Brigitte et Emmanuel Macron : Rencontre bouleversante pour le couple

Elle n'a que 9 ans et pourtant, elle a impressionné le président de la République et sa femme. A tel point qu'Emmanuel et Brigitte Macron l'ont fait venir jusque dans le palais de l'Elysée. Elle, c'est Elise Devos, une enfant qui souffre d'une maladie grave, forme rare de cancer appelée pinéaloblastome métastasique, tumeur cérébrale très rare qui la condamne. Le 1er mars 2019 et comme cela a été annoncé, la fillette, ses parents et ses frères aînés ont rencontré les époux Macron pour parler de son combat quotidien contre ce fléau, un moment dont Le Parisien a fait le récit.

Habitante de Montmorency dans le Val-d'Oise, Elise Devos et sa famille ont été accueillis vendredi après-midi par Marie Fontanel et Jean Gaborit, respectivement conseillère solidarité et santé et organisateur des déplacements du président et ils ont ensuite été rejoint par la première dame. Son mari, qui était en déplacement en Gironde, est arrivé peu après, discutant durant vingt minutes avec Elise et les siens. Le chef d'Etat était accompagné de Stéphane Bern, proche collaborateur de sa femme. Ce dernier a reçu le même jour la Légion d'honneur. Durant cette entrevue, les parents d'Elise ont pu détailler le difficile parcours médical auquel ils font face. "Monsieur Macron a fait preuve de bienveillance et d'intérêt vis-à-vis d'Elise, raconte Vanessa, qui en a profité pour lui remettre une lettre au sujet de la violence des parcours médicaux. On espère que cette cause va rayonner sur la société", a confié au Parisien Vanessa Devos, sa mère. Elle en avait déjà parlé dans les colonnes du Parisien l'an dernier.

Après cette rencontre présidentielle, Elise Devos a visité la résidence rénovée d'Emmanuel Macron, ses jardins comme ses cuisines. La petite fille de 9 ans a apporté des financiers, gâteaux qu'elle fait souvent d'après sa maman, ainsi qu'un arbre de vie et un tableau composé de coquillages qu'elle a confectionné avec ses frères. Deux oeuvres que les Macron ont promis d'accrocher dans les couloirs de l'Elysée. Très sensible aux luttes contre les maladies qui touchent les enfants, Brigitte Macron, récemment vue à la représentation d'Éric Dupond-Moretti à la barre a été touchée en plein coeur par l'énergie de cette enfant.