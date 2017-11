Brigitte et Emmanuel Macron submergés par l'émotion au Bataclan, deux ans après

Le 13 novembre 2015, 130 personnes perdaient la vie au Stade de France, au Carillon et au Petit Cambodge, à La Bonne Bière et au Casa Nostra, au Comptoir Voltaire, à La Belle Équipe et enfin au Bataclan. Autant de lieux endeuillés où Emmanuel Macron s'est rendu deux ans, jour pour jour, après les attentats de Paris. Lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbe, minute de silence, échanges avec les familles de victimes, le cérémonial était le même pour tous.

Accompagné de l'ancien président de la République François Hollande, en poste au moment des terribles attaques terroristes qui ont aussi fait plusieurs centaines de blessés, de la maire de Paris Anne Hidalgo mais aussi de son épouse Brigitte Macron, des ministres de l'Intérieur Gérard Collomb, de la Justice, Nicole Belloubet, des présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale François de Rugy, de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, Emmanuel Macron n'a pu contenir son émotion devant le Bataclan. Face à la stèle rendant hommage aux victimes, le chef de l'État a écouté durant quatre minutes l'énumération des 90 noms avant de réaliser une minute de silence aux côtés d'Anne Hidalgo.

Arrivés main dans la main au Bataclan peu avant 11h30, Brigitte et Emmanuel Macron sont allés à la rencontre des familles des victimes, les enlaçant avec émotion et sincérité, les yeux embués. Des larmes que le couple présidentiel a eu bien du mal à retenir. "Deux ans après. Nous n'oublions rien", a tweeté Emmanuel Macron dans la journée du 13 novembre 2017, un message accompagné d'une vidéo.