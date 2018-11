Brigitte et Emmanuel Macron : Surpris par leurs homologues argentins

Le 13e sommet du G20 se tiendra en Argentine les 30 novembre et 1er décembre 2018. Avant cette rencontre du Groupe des vingt (19 pays tels que la Chine, la Russie et les États-Unis ainsi que les membres de l'Union européenne), le président Macron rencontre son homologue argentin, Mauricio Macri.

Mercredi 28 novembre, Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés à Buenos Aires. Le couple présidentiel a été photographié, souriant et détendu, sortant de l'avion présidentiel, l'Airbus A330-200, à l'aéroport international d'Ezeiza. Le président, en costume, semblait détendu, tandis que son épouse, la première dame, affichait un large sourire en quittant la cabine. Elle portait des boots, un jean slim ainsi qu'un manteau sur une chemise blanche, fidèle à son style pointu mais discret.

Il s'agit de la première visite officielle du président Macron en Amérique du Sud depuis son élection. Avant la réunion du G20 qui s'annonce musclée avec l'affrontement annoncé de Donald Trump avec ses homologues russes et chinois, les présidents français et argentin se sont rencontrés pour déjeuner avec leurs épouses, selon l'AFP, sur le delta du Paraná. La primera dama d'Argentine est la femme d'affaires Juliana Awada. Les deux couples se sont rendus sur la Isla del Descanso en hélicoptère. Toujours selon l'AFP, le président argentin avait demandé à Emmanuel Macron ce qu'il désirait voir du pays et ce dernier lui avait répondu : "Surprends-moi !"

Gilets jaunes

La veille de ce grand départ, Emmanuel Macron a pris la parole, mardi, pour répondre aux gilets jaunes et faire des annonces sur le nucléaire. Plus tard, avec Brigitte Macron, le président a visité le Centre Georges-Pompidou aux côtés du président roumain et de son épouse, Klaus et Carmen Iohannis, avant de déjeuner en leur compagnie.

La France et la Roumanie s'associent pour des échanges culturels. Une Saison roumaine au Centre Pompidou vient de s'ouvrir jusqu'au 28 janvier 2019 et met à l'honneur de nombreux artistes roumains incontournables comme le sculpteur Constantin Brancusi.